HealthNews: отказ от фабричной обработанной пищи не говорит о качестве рациона

Ученые Исследовательского центра Министерства сельского хозяйства США в Гранд-Форксе установили, что отказ от ультра-обработанных продуктов, изготовленных на фабриках, не гарантирует высокого качества питания.
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