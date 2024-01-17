Древний Кавказ Раньше в России старались всячески улучшить и без того очевидную экономическую и инвестиционную привлекательность.
В США настоятельно требуют от России разблокировать дивиденды Citigroup, но в ответ тишина
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Реальный ответ на незаконно "заморожёные" золотовалютные счета России в западных банках. Если "разморозят", тогда можно будет со счетов "С" перечислить дивиденды нерезидентам.
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2 час.
Алексей Куницын
Заблокированные дивиденды Citigroup как раз входят в список. Деньги заранее приготовили на специальном счёте типа "С" для отъёма и думаю уже известно, куда эти деньги можно будет направить - на развитие российской экономики.
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1 час.
Игорь Кузнецов
А как их " направить на развитие российской экономики"? Они же "замороженые" на счетах "С". Выпустить гособлигации как в СССР?
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8 мин.
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