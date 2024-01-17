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В США настоятельно требуют от России разблокировать дивиденды Citigroup, но в ответ тишина

В США настоятельно требуют от России разблокировать дивиденды Citigroup, но в ответ тишина

Древний Кавказ Раньше в России старались всячески улучшить и без того очевидную экономическую и инвестиционную привлекательность.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Реальный ответ на незаконно &quot;заморожёные&quot; золотовалютные счета России в западных банках. Если &quot;разморозят&quot;, тогда можно будет со счетов &quot;С&quot; перечислить дивиденды нерезидентам.
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2 час.
Алексей Куницын
Заблокированные дивиденды Citigroup как раз входят в список. Деньги заранее приготовили на специальном счёте типа &quot;С&quot; для отъёма и думаю уже известно, куда эти деньги можно будет направить - на развитие российской экономики.
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1 час.
Игорь Кузнецов
А как их &quot; направить на развитие российской экономики&quot;? Они же &quot;замороженые&quot; на счетах &quot;С&quot;. Выпустить гособлигации как в СССР?
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8 мин.

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