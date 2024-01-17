В США настоятельно требуют от России разблокировать дивиденды Citigroup, но в ответ тишина

Игорь Кузнецов Реальный ответ на незаконно "заморожёные" золотовалютные счета России в западных банках. Если "разморозят", тогда можно будет со счетов "С" перечислить дивиденды нерезидентам.

Алексей Куницын Заблокированные дивиденды Citigroup как раз входят в список. Деньги заранее приготовили на специальном счёте типа "С" для отъёма и думаю уже известно, куда эти деньги можно будет направить - на развитие российской экономики.