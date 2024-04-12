Постпред Ульянов: Россия указала на недостаток реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

На экстренном заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу Запорожской атомной электростанции Россия выразила свое недовольство относительно реакции МАГАТЭ на нападения на ЗАЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии