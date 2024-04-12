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  • Eduard
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Постпред Ульянов: Россия указала на недостаток реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия указала на недостаток реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

На экстренном заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу Запорожской атомной электростанции Россия выразила свое недовольство относительно реакции МАГАТЭ на нападения на ЗАЭС.

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