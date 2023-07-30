Экс-игрок Мостовой заявил, что "Зенит" изменился после потери бразильца Малкома

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, говоря о ничейном результате в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Зенитом", заявил, что петербургский клуб изменился после ухода бразильского игрока Малкома.