Мы не вытянем войну. Украина сломается раньше России – экс-советник Зе-офиса

Украина не сможет победить Россию и не вытянет войну даже вничью. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».