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«В Большунова врезался квадрокоптер, с которого идет трансляция. Это недоработка оператора, организаторов». Бородавко об инциденте на Кубке России

Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи прошла классическая 10-километровка с раздельным стартом.

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