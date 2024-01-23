Поисковики ищут родных 10 бойцов из Смоленской области

Захоронение обнаружили на территории Ленинградский области Поисковики из отрядов «Советский патриот» и «Космос», а также военные из 138-ой Гвардейской Красносельской отдельной мотострелковой бригады обнаружили захоронение советских бойцов.
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