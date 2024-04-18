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Американское издание: Председательство нынешнего спикера Палаты представителей может стать самым коротким

Американское издание: Председательство нынешнего спикера Палаты представителей может стать самым коротким

Из-за раскола внутри Республиканской партии нынешний спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), не так давно занявший эту должность, может её потерять, став спикером с самым коротким сроком на этом посту, пишет издание Axios.

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