Американское издание: Председательство нынешнего спикера Палаты представителей может стать самым коротким

Из-за раскола внутри Республиканской партии нынешний спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), не так давно занявший эту должность, может её потерять, став спикером с самым коротким сроком на этом посту, пишет издание Axios.