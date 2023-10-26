Чистая прибыль ВТБ упала на 40% за квартал

ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей, что на 40% ниже, чем кварталом ранее. Несмотря на высокие чистые процентные и комиссионные доходы от основной деятельности, банк в июле-августе потерял на отрицательной переоценке валюты и финансовых инструментов, а также на обесценении непрофильных активов.