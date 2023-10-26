Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

36 подписчиков

Чистая прибыль ВТБ упала на 40% за квартал

ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей, что на 40% ниже, чем кварталом ранее. Несмотря на высокие чистые процентные и комиссионные доходы от основной деятельности, банк в июле-августе потерял на отрицательной переоценке валюты и финансовых инструментов, а также на обесценении непрофильных активов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх