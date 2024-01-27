Отложите маловажные дела: гороскоп на 28 января 2024 года от Тамары Глобы Даниил Архаров28 января, как отмечает опытный астролог Тамара Глоба, стоит особенно внимательно выбирать приоритетные задачи и не растрачивать силы на множество небольших дел.
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