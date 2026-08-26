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Секвойя в пробирке и синяя мышь: на конкурсе "Снимай науку!" выбрали лучшие снимки

Секвойя в пробирке и синяя мышь: на конкурсе "Снимай науку!" выбрали лучшие снимки

Телеканал "Наука" и Российский научный фонд назвали лучшие научные фотографии. На десятый ежегодный конкурс "Снимай науку!" в этот раз поступило более 800 фотографий от учёных, журналистов, блогеров и любителей научного фото со всей России.

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