Секвойя в пробирке и синяя мышь: на конкурсе "Снимай науку!" выбрали лучшие снимки

Телеканал "Наука" и Российский научный фонд назвали лучшие научные фотографии. На десятый ежегодный конкурс "Снимай науку!" в этот раз поступило более 800 фотографий от учёных, журналистов, блогеров и любителей научного фото со всей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии