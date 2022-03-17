Александр Кожевников: «Возможное сокращение легионерских линий – однозначно на пользу «Спартаку»

Александр Кожевников поделился мыслями перед стартом серии СКА – «Спартак» – За какой из четырех серий второго раунда плей-офф КХЛ будете следить с особым интересом? – Тут ничего оригинального не скажу, я спартаковец, поэтому все внимание – борьбе красно-белых против СКА.