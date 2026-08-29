Коллаж Новороссии Автор: Редакция Новоросинформ История с попыткой убрать с выборов в Госдуму одного из наиболее известных депутатов Михаила Матвеева получила неожиданный для многих конец: "Система дрогнула, абсурд оказался отменен".
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может на Матвеева хотели снять, а дискредитировать партию, от имени которой все сделано... лишний конкурент... ну все остальное , если выгорит - приятный бонус..
Те, кто попытался снять Матвеева с выборов в Госдуму, давно опозорились.