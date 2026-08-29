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Мигрантское лобби получило удар: "Зачем нужно было позориться – неведомо"

Мигрантское лобби получило удар: "Зачем нужно было позориться – неведомо"

Коллаж Новороссии Автор: Редакция Новоросинформ История с попыткой убрать с выборов в Госдуму одного из наиболее известных депутатов Михаила Матвеева получила неожиданный для многих конец: "Система дрогнула, абсурд оказался отменен".

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