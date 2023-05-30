В ДТП с грузовиком под Брянском у 48-летнего водителя иномарки оторвало руку

По предварительной информации, 48-летний водитель Kia Rio двигался в направлении Брянска, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с Mercedes Atego под управлением 41-летнего водителя, после чего грузовик съехал в левый кювет по ходу дви .
По предварительной информации, 48-летний водитель Kia Rio двигался в направлении Брянска, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с Mercedes Atego под управлением 41-летнего водителя, после чего грузовик съехал в левый кювет по ходу дви .
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