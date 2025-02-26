Сила в правде
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Сила в правде

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Британия совершила роковую ошибку. Ей не будет места в переговорах по Украине

Британия совершила роковую ошибку. Ей не будет места в переговорах по Украине

Британия должна изменить курс по Украине, пишет Guardian. Лондон исключили из переговорного процесса, так как он три года выступал против переговоров между Москвой и Киевом.

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