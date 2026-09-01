В Ижевске на видео сняли, как мать насильно тащила сына в школу через парковку

В Ижевске мать насильно вела сына в школу. Кадры опубликовал Telegram-канал «Ижевск с огоньком». На размещенном в сети видео заметно, как женщина держит ребенка за руку и насильно ведет в школу через парковку, при этом мальчик сопротивляется.
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