В Ижевске на видео сняли, как мать насильно тащила сына в школу через парковку

В Ижевске мать насильно вела сына в школу. Кадры опубликовал Telegram-канал «Ижевск с огоньком». На размещенном в сети видео заметно, как женщина держит ребенка за руку и насильно ведет в школу через парковку, при этом мальчик сопротивляется.