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На всякий случай: разбираемся, когда могут пригодиться кредитные карты

На всякий случай: разбираемся, когда могут пригодиться кредитные карты

Считается, что кредитную карту можно использовать только в экстренных случаях, а последствия такого решения придется пожинать месяцы и годы — платить огромные проценты, не иметь возможности снять наличные и вообще чувствовать себя должником.

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