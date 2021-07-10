На всякий случай: разбираемся, когда могут пригодиться кредитные карты

Считается, что кредитную карту можно использовать только в экстренных случаях, а последствия такого решения придется пожинать месяцы и годы — платить огромные проценты, не иметь возможности снять наличные и вообще чувствовать себя должником.
Считается, что кредитную карту можно использовать только в экстренных случаях, а последствия такого решения придется пожинать месяцы и годы — платить огромные проценты, не иметь возможности снять наличные и вообще чувствовать себя должником.
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