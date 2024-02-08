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До Алтая вскоре доберется мощный циклон "Ольга", засыпавший снегом половину России

До Алтая вскоре доберется мощный циклон "Ольга", засыпавший снегом половину России

После плюсовых температур 10 февраля, 11 февраля погода резко изменится и будет уже до -12 градусов днем Мощный североатлантического циклон "Ольга", зародившийся в восточной Гренландии и Северном море, предположительно, накроет Алтайский край в воскресенье, 11 февраля.

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