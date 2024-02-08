До Алтая вскоре доберется мощный циклон "Ольга", засыпавший снегом половину России

После плюсовых температур 10 февраля, 11 февраля погода резко изменится и будет уже до -12 градусов днем Мощный североатлантического циклон "Ольга", зародившийся в восточной Гренландии и Северном море, предположительно, накроет Алтайский край в воскресенье, 11 февраля.