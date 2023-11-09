Житель Новосибирской области посадил друга на цепь за отказ открыть бизнес

Мужчине удалось самостоятельно снять оковы и сбежать.В Новосибирской области будут судить жителя Маслянинского района по обвинению в незаконном лишении свободы своего приятеля, а также краже у него мобильного телефона.
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