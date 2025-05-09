Ситуация с долгами Nord Stream 2 AG – «Газпром» мог бы помочь финансово Татьяна АрестоваПоложение оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG остается сложным, учитывая размеры долгов, отметил Илья Русяев, управляющий партнер «Русяев и партнеры».
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