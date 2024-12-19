Игра на опережение: Paramount подтвердила «Соник 4», не дождавшись выхода «Соник 3»Комедийный боевик Sonic the Hedgehog 3 («Соник 3 в кино» в российской адаптации) ещё не добрался до кинотеатров, а кинокомпания Paramount Pictures уже подтвердила следующий фильм во франшизе.
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