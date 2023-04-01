WSJ: Сергей Брин получил судебную повестку по делу Эпштейна

Суд запросил у сооснователя Google и еще трех миллиардеров информацию, которая может помочь в расследовании по делу о связи банка JPMorgan Chase с Джеффри ЭпштейномСергей Брин получил повестку в суд по делу Джеффри Эпштейна и банка JPMorgan.