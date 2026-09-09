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США выразили обеспокоенность насилием на Западном берегу

Пре­мьер-министр Изра­и­ля Бинья­мин Нета­нья­ху рас­по­ря­дил­ся убрать неза­кон­ные фор­по­сты посе­лен­цев на окку­пи­ро­ван­ном Запад­ном бере­гу.

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