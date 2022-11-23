Многолетние цветы могут сохранять свой прекрасный вид в течении 3-6 лет

Многолетние цветы сохраняют свой красивый внешний вид на протяжении 3-6 лет. Многие хорошо переносят зимовку, а на следующий год снова радуют своей красотой.
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