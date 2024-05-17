Макгрегор: позиция Путина по ядерному оружию обескуражила Белый дом

США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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