Не любишь Россию? Пшел вон за ее пределы!

Партия «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому гражданам других государств и лицам без гражданства будет запрещен въезд на территорию России, если они проявляют и возбуждают ненависть или вражду к русскоязычному населению.
Партия «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому гражданам других государств и лицам без гражданства будет запрещен въезд на территорию России, если они проявляют и возбуждают ненависть или вражду к русскоязычному населению.
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