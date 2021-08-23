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Не любишь Россию? Пшел вон за ее пределы!

Не любишь Россию? Пшел вон за ее пределы!

Партия «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому гражданам других государств и лицам без гражданства будет запрещен въезд на территорию России, если они проявляют и возбуждают ненависть или вражду к русскоязычному населению.

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2011
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Виктор маслов
Едросы сами себя выгнать хотят?У них там через одного двойное гражданство,а уж о любви к России и речи быть не может.Или из Авгана караван с забористой дурью пришёл,курнули не по детски.
Иван
Многих выгнать из России придётся...Посмотрим как на практике получится.
Александр Лагуткин
А зачем нам вообще Дума. Толпа дармоедов, мошенников всех типов разбавленная отставными спортсменами, артистамии разного рода клоунами, судя по их инициативам. Какое отношение они все имеют к законотворчеству, если ничего в нем не понимаю. И интерересы их уж точно не совпадают с интересами народа России. За последние трижцать лет ни одного закона в пользу людей. Только популизм либо увеличение штрафов и поборов. Не лучше ли эти десятки миллиардов на содержание этих "избранников" направить на лечение больных детей, для которых всем миром собираем по рублю.
Владимир Домнин
ЕР продемонстрировала профнепригодность к законотворчеству. Законы карательного характера должны быть точными, ане расплывчатыми. Второй косяк. Законы должны быть исполнимыми и не ложиться тяжелым бременем на бюджет. Для того, чтобы выявить "русофобов" среди желающих въехать в страну, необходимы несравнимо с целями большие ресурсы.
Андрей Володичев
Опять все направлено на то, чтобы избавиться от людей, справедливо критикующих строй и политсистему, чтобы похоронить оппозицию. А все остальное - это бла- бла- бла для прикрытия. Истинная сущность ЕР и хинштейнов видна сразу, даже противно все читать и слушать их...
степан дунов
Это в вашем воспаленном мозгу такие ассоциации. Советую либо свалить за бугор либо повесится.
Владимир Eвтушенко
Это в вашем воспаленном мозгу такие ассоциации. Советую либо свалить за бугор либо повеситЬся. Неуч и лакей ты.
Владимир Eвтушенко
натёсосв-отсосов, уже под другой вывеской лаешь?
Александр Иноземцев
"...Опять все направлено на то, чтобы избавиться от людей, справедливо критикующих строй и политсистему". ============================================================= Закон направлен на подобных старосте округа Прага-6 Ондржей Коларж - инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии...
Андрей Володичев
Опять все направлено на то, чтобы избавиться от людей, справедливо критикующих строй и политсистему, чтобы похоронить оппозицию. А все остальное - это бла- бла- бла для прикрытия. Истинная сущность ЕР и хинштейнов видна сразу, даже противно все читать и слушать их...
Александр Иноземцев
-100!
Александр
Граждан России пугают и возбуждают русофобией полемики в СМИ, в том числе, и в первую очередь, российских, которые ведут активный перебрех с зарубежными хамами. Они и тащат к нам всю эту грязь. И обожают иллюстрировать примерами из истории. Мол, Россия такой была и такая есть. Вдалбливают русским самооценку каких-то изгоев. Русскую культуру растоптали и опошлили. Для этого даже создали Министерство культуры. Русофобской. Другое дело защита русских и русскоговорящих за рубежом. Вот их просто бросили на произвол местного хамья. А в страну тащат и тащат мигрантов. И на кой черт нам эта мультикультурность и терпимость абсолютно чуждого России и русскому духу?
ник зайчиков
А если кто любит Россию но не любит воров , жуликов и аферистов ?
Владимир Eвтушенко
Заголовок хороший. Вот если бы ещё осуществить его и выгнать из РФ Грефа, Набиулину, Пескова, Сечина, да и всех олигархов без исключения.
Александр Иноземцев
😄😁😂
Владимир Eвтушенко
Александр Иноземцев, гуано, ты  ещё  живое?
Владимир Борисов
ну с русскоязычным понятно. а как быть с татаро-, башкиро-, удмудско-, и т.д. язычными?
alik3456
Да, они сами ненавидят россиян которые против них.
Борис Осипов
Валерий Антохин
всех в сад

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