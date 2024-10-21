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Лента новостей Крыма

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В Крыму на пожаре погиб ребенок

В Крыму на пожаре погиб ребенок

В Крыму на пожаре погиб ребенокВ селе Цветково загорелся частный дом. Женщина вывела на улицу 2 детей, третьего - в задымленной комнате не нашла: 2-летний малыш от испуга спрятался.

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