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Общественный деятель Татьяна Буцкая предложила выплачивать миллион рублей семье при рождении третьего ребёнка

Общественный деятель Татьяна Буцкая предложила выплачивать миллион рублей семье при рождении третьего ребёнка

При рождении третьего ребенка семье нужно выдавать по одному миллиону рублей. Эта мера, как полагает лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, частично поможет решить демографические проблемы в России.

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