Москва по поручению президента России Владимира Путина направляет свои силы и ресурсы в Курскую область, чтобы создать там условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак Вооруженных сил Украины.
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