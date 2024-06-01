БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

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