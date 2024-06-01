Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

Подготовка БПЛА S350 к вылету. Оператор устанавливает на место одну из аккумуляторных батарей Беспилотные летательные аппараты разных классов и типов представляют интерес как для вооруженных сил, так и для различных гражданских организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии