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"Положил руку на ягодицы и сжал их". Отец последнего возлюбленного принцессы Дианы домогался её

"Положил руку на ягодицы и сжал их". Отец последнего возлюбленного принцессы Дианы домогался её

Стало известно, что отец последнего возлюбленного принцессы Дианы, Доди Аль-Файеда, владелец универмага Harrods Мохамед Аль-Файеда, домогался её.

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