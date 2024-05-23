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Нежные и воздушные лепешки хычины с картофелем, сыром и зеленью

Нежные и воздушные лепешки хычины с картофелем, сыром и зеленью

Их можно сделать не только в печи, но и на сковороде фото: Shutterstock/Fotodom.ruХычины — воздушные лепешки с начинкой, которые могут стать как закуской к основному блюду, так и полноценным перекусом, заменяющим пиццу и пироги.

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