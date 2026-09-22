Де ла Фуэнте: «Золотой мяч» должен получить испанец. Не считаю слова Ямаля проявлением неуважения»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте убежден, что обладателем «Золотого мяча» в 2026 году должен стать испанский футболист, учитывая победу «Красной фурии» на чемпионате мира, а также прокомментировал слова испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.