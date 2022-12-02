Специалисты исследуют карельские шишки

Работы проводит Рослесозащиты для изучения елей и сосен на пораженность вредителями и болезнями Минприроды Карелии и региональная лесосеменная станция (отдел Рослесозащиты) тесно сотрудничают для сохранения и развития лесосеменного фонда республики.