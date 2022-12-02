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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Специалисты исследуют карельские шишки

Работы проводит Рослесозащиты для изучения елей и сосен на пораженность вредителями и болезнями Минприроды Карелии и региональная лесосеменная станция (отдел Рослесозащиты) тесно сотрудничают для сохранения и развития лесосеменного фонда республики.

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