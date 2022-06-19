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В России с 2025 года планируется поэтапный отказ от одноразовых пластиковых изделий

В России с 2025 года планируется поэтапный отказ от одноразовых пластиковых изделий

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, как в России будет происходить отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с… Показать полностью.

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