В России с 2025 года планируется поэтапный отказ от одноразовых пластиковых изделий

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, как в России будет происходить отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с… Показать полностью.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, как в России будет происходить отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с… Показать полностью.
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