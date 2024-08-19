Варди жестами показал, что выигрывал АПЛ, в отличие от «Тоттенхэма», и послал Ромеро при замене

Нападающий «Лестера», отметившийся голом в игре 1-го тура АПЛ, во время замены на 79-й минуте жестами показал сопернику, что «лисы» уже выигрывали АПЛ (в 2016 году), а у «шпор» побед в современной истории нет.
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