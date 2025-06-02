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Царьград

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Американский сенатор Грэм* мечтает добиться новых санкций против России к саммиту Большой семёрки

Американский сенатор Грэм* мечтает добиться новых санкций против России к саммиту Большой семёрки

Сенатор США Линдси Грэм* заявил, что надеется на новые санкции против России к саммиту G7, который состоится в середине июня.

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