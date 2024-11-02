Южная Корея угрожает России вооружением Украины

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли в Оттаве заявил, что поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между Российской Федерацией и Северной Кореей.
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