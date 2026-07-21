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Царьград

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В Нижнем Новгороде юристы вернули женщине 100 тыс руб зарплаты

В Нижнем Новгороде юристы вернули женщине 100 тыс руб зарплаты

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Гриневич сообщила о случае из практики возглавляемого ею Центра защиты прав граждан.

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