В Нижнем Новгороде юристы вернули женщине 100 тыс руб зарплаты

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Гриневич сообщила о случае из практики возглавляемого ею Центра защиты прав граждан.
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