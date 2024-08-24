Такер Карлсон: арест Дурова является предупреждением для независимых платформ

Задержание и последующий арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для владельцев всех платформ, отказывающихся замалчивать правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.
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