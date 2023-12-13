Let The Games Begin: Biden Impeachment Inquiry Authorized By House The House on Wednesday approved the launch of a formal impeachment probe into President Biden, just hours after Hunter Biden ditched Congressional testimony on Capitol Hill.
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