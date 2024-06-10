Это будет похлеще, чем "ТОС"-"Буратино". Помимо высокоточных авиабомб, на вооружение ВКС появились "умные" ОДАБы

Вот так выглядят на бомбардировщике полутонные ОДАБы ранних модификаций. По сути это бочка с огнеопасным аэрозолем, два инициирующих заряда и парашютная система, Теперь, как говорят, её заменили высокоточным ГЛОНАСС-модулем с крыльями.
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