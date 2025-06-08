«День позора. Переплавили 10 тысяч танков и прочей техники»: русский «Пёрл-Харбор» обернулся катастрофой?

Атака 1 июня: оценка ущерба стратегической авиации России и мифы вокруг беспилотников. 1 июня стало шокирующим днем для многих — враг сумел нанести массированный удар по российским аэродромам, где базируется стратегическая авиация, предназначенная для сдерживания Запада.