«День позора. Переплавили 10 тысяч танков и прочей техники»: русский «Пёрл-Харбор» обернулся катастрофой?

Атака 1 июня: оценка ущерба стратегической авиации России и мифы вокруг беспилотников. 1 июня стало шокирующим днем для многих — враг сумел нанести массированный удар по российским аэродромам, где базируется стратегическая авиация, предназначенная для сдерживания Запада.
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