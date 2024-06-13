Центробанк объяснил остановку торгов гонконгским долларом

Банк России заявил, что решение приостановить торги гонконгским долларом было принято для сокращения рисков для финансового рынка, так как эта валюта зависит от американского доллара, передает корреспондент The Moscow Post.
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