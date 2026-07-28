"Стобальники" уже не претендуют на лучшие вузы. Механизм ЕГЭ сломан. Что дальше?

В России сформировалось особое сообщество, которому открыты двери всех вузов страны.Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ), задуманная как инструмент обеспечения равных и справедливых возможностей для поступления в вузы, в этом году сломалась, фактически перестав выполнять свою первоначальную функцию.