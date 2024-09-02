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После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы

После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы

За перипетиями бывшей пары Прилучного и Муцениеце на протяжении нескольких лет наблюдает вся страна. После развода некоторое время звезды "Закрытой школы" нормально общались, но уже пару лет находятся в постоянных судебных разбирательствах.

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