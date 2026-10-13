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Рамблер

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Волочкова набросилась на Яну Поплавскую: "Пока, неудачница!"

Волочкова набросилась на Яну Поплавскую: "Пока, неудачница!"

Анастасия Волочкова вступилась за Лолиту и дала резкую отповедь Яне Поплавской. Что сказала прима-балерина? .

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