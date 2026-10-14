ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

35 подписчиков

Металлурги под ударом: проблемы с логистикой грозят остановкой предприятий

Металлурги под ударом: проблемы с логистикой грозят остановкой предприятий

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Ситуация с вывозом стальной продукции создает серьезные риски для предприятий черной металлургии: несогласование заявок на перевозку со стороны ОАО «РЖД» может привести к остановке производств.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым