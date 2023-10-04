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Закон, порядок, государство

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Ольгу Степановну Реуцкую с Днем учителя поздравляют ее выпускники

Ольгу Степановну Реуцкую с Днем учителя поздравляют ее выпускники

Сегодня, 5 октября, в день, когда во всех школах России учителя слышат слова благодарности за свой нелегкий труд в воспитании и обучении детей, выпускники школы № 32 через редакцию ИА UssurMedia поздравили с Днем учителя своего первого педагога — Ольгу Степановну Реуцкую.

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