Ольгу Степановну Реуцкую с Днем учителя поздравляют ее выпускники

Сегодня, 5 октября, в день, когда во всех школах России учителя слышат слова благодарности за свой нелегкий труд в воспитании и обучении детей, выпускники школы № 32 через редакцию ИА UssurMedia поздравили с Днем учителя своего первого педагога — Ольгу Степановну Реуцкую.