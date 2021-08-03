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В России ответили на грозное предупреждение адмирала США

В России ответили на грозное предупреждение адмирала США

Политический консультант Андрей Перла пояснил смысл новых угроз со стороны командования НАТО в сторону РФ.

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виктор масляев
по-моему, корабли США как и других стран плавают в мировых водах по мировым картам
Борис Данилов
Бывает, карты устаревают как в случае с Крымом
Валентин Щербаков
Адмирал Берк такой же трансгендер как и вся пиндосовская армия вместе с флотом, мозгов ноль, зато гонора как у хохлотварей, тем более они утверждены служить больным Байденом.
Борис Осипов
Liudmila Kosteley
Россия уже не та, что в 90-х. Ответка будет ещё посильней, чем сделаете провокацию. Вот Израйль, собирается бомбить Иран,за двух убитых при нападении на корабль. А от США вряд ли что вообще останется.Лучше не нарывайтесь. США уже не ГЕГЕМОН.Лучше у себя разберитесь.
Виталик
Так уж сложилось, что один из моих одноклассников стал священником Русской Православной Церкви и служит в одном из храмов нашего города. Так вот что он мне сказал про англо-саксов: эта нация-адепты Дьявола и привел десяток подтверждающих это фактов. Уж не знаю прав он или нет.

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